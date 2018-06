Te winnen: truitje van Hazard, De Bruyne of Mertens 09 juni 2018

Jimmy Janssens van brasserie De Schandpaal in Brecht pakt weer uit met een stunt. Hij heeft in de Schoolstraat een grote tent laten plaatsen waar alle wedstrijden van de Rode Duivels uitgezonden worden. Iedereen die wil, kan er ook eten of een viptafel reserveren. Maar vooral: elke bezoeker die komt, maakt kans op een uniek shirt. "We hebben truitjes van Mertens, Hazard, De Bruyne, Lukaku en Alderweireld", lacht Jimmy Janssens. "Iedereen krijgt bij het binnenkomen een bandje met een nummer. Na de wedstrijd trekt een onschuldige hand een winnend nummertje en die krijgt het shirt. Iedereen maakt dus evenveel kans om te winnen. Als we de halve finale en de finale halen, doen we er nog een speciale meet-and-greet bij. Die namen houden we echter nog even geheim." (VTT)