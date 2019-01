Sven Deckers | Eerst trucker, dan zaakvoerder, nu burgemeester 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE

De stemmen zijn geteld, de burgemeesters en schepenen bekend - op enkele uitzonderingen na. Sommigen staan voor een tweede ambtstermijn of meer, voor vele anderen wordt 2019 het begin van een nieuwe politieke uitdaging. Onze reporters gingen bij hen langs en vroegen wat zij de komende zes jaar zoal in petto hebben voor hun stad of gemeente. Toon Verheijen

03 januari 2019

08u31 0 Brecht N-VA werd afgetekend de grootste partij op 14 oktober en dat betekende meteen dat de droom van Sven Deckers realiteit werd: burgemeester worden van zijn eigenste Brecht. De baas van de gelijknamige transportfirma hoopt Brecht een nieuw elan te geven. Van trucker over zaakvoerder tot burgemeester.

Transport J. Deckers. Dagelijks denderen er zo'n dertig tankwagens van de transportfirma over de Europese wegen. Een bedrijf dat Sven en daarvoor zijn vader en grootvader hebben uitgebouwd. "Eigenlijk begon het met een vrachtwagen die mijn grootvader kocht voor zijn bedrijf in veevoeders en landbouwproducten in 1959", vertelt Sven. "Een stevige Volvo. We hebben de wagen later nog terug kunnen kopen en hebben hem helemaal gerestaureerd. Ook de originele aankoopfactuur hebben we nog: 455.000 oude Belgische franken. Best wel een fiks bedrag inderdaad als je er zo bij stil staat (lacht). Van daaruit is dan eigenlijk de transportfirma ontstaan."

Transport J. Deckers telde in de jaren 90 een tiental vrachtwagens. Ondertussen zijn er dat dertig en telt het bedrijf zo'n 35 personeelsleden. Het bedrijf legt zich toe op transport in de chemische sector. "In een nichemarkt kun je nog het verschil maken, maar de transportsector blijft in het algemeen een moeilijke sector. Vooral omdat we als bedrijf in België niet alleen moeten opboksen tegen de lageloonlanden, maar tegen buurlanden zoals Nederland waar de loonkosten veel lager liggen."

Nooit veel thuis

Sven zal zijn bedrijf blijven volgen, maar sinds 1 januari ligt de klemtoon op het burgemeesterschap. Iets wat hij met even veel passie gaat doen als het leiden van zijn bedrijf. Veel thuis zijn zal er dus niet inzitten. "Maar dat is mijn gezin wel gewoon", vertelt Sven. "Ik ben eigenlijk nooit veel thuis geweest. Heel mijn carrière ben ik veel uithuizig geweest. Eerst als trucker zelf en later als bedrijfsleider. Maar ik ben er ondertussen gerust in. Er staat een organisatie die ervoor zorgt dat ik niet meer elke dag fysiek aanwezig moet zijn." Als Sven over zijn bedrijf praat, denkt hij terug aan de beginjaren. Hoe hij als veertienjarige op de parking van het bedrijf al met de vrachtwagen reed. "Ik moest van mijn vader verder studeren, maar eigenlijk wilde ik niet liever dan achter het stuur van een vrachtwagen kruipen", lacht Sven. "Ik heb dan maar gestudeerd, elektromechanica, maar nadien ben ik toch achter het stuur gekropen. Ik hoor het me nog zeggen: pa, ik ga rijden. Ofwel in uw bedrijf ofwel bij een ander (lacht). Ik heb het een hele tijd gedaan. En eerlijk, ondanks dat ik sinds eind jaren 90 niet meer achter het stuur zit, kriebelt het toch nog soms om eens terug met de vrachtwagen de baan op te gaan."

Blitzcarrière

Burgemeester van Brecht. Het is snel gegaan voor Sven Deckers die pas in 2012 in de politiek rolde. "En dan eigenlijk nog eerder 'toevallig'", vertelt Sven. "Eigenlijk was ik best wel apolitiek, maar ik geef toe dat ik op allerlei zaken altijd commentaar had. Tot een vriend me op de voetbal plots uitdaagde: wel als je het toch allemaal beter weet, bewijs het dan hé (lacht). Ik ben er over beginnen nadenken en heb dan maar de stap gezet." Door de monstercoalitie die in 2012 werd opgezet belandde N-VA uiteindelijk in de oppositie, maar zes jaar later werd de partij wel afgetekend de grootste. Nu is het aan Sven en zijn team om het waar te maken. "Ik zal wel een knop moeten omdraaien, want ik weet dat het bedrijfsleven niet helemaal hetzelfde is als de gemeente leiden. In het bedrijfsleven moet en kan je de ambitie hebben om al je klanten tevreden te houden. In de politiek weet je: je zal altijd mensen teleurstellen. Je kan nooit voor iedereen goed doen, maar het streven moet zijn om het toch voor zoveel mogelijk mensen wél te zijn."

Uitdagingen

De uitdagingen voor Brecht zijn groot weet Sven Deckers. "De burgers opnieuw meer betrekken, de ontwikkeling van De Merel, de verbouwingen van het gemeentehuis, de nieuwe school, de nieuwe technische dienst... Dossiers waarin de beslissingen al genomen zijn, waar die de volgende jaren wel zullen doorwegen. De gemeente financieel gezond houden zal dus ook een hele uitdaging worden."

"Maar ik besef ook dat die zaken ook nodig zijn. Kijk maar naar het gemeentehuis: nu hebben de schepenen zelfs geen eigen bureel. Eigenlijk is dat onvoorstelbaar. Zo creëer je geen betrokkenheid met je diensten. Op dat vlak zullen we zeer blij zijn wanneer de uitbreiding een feit zal zijn."