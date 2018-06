Stiefvader (75) veroordeeld tot drie jaar gevangenis voor aanranden kleindochter 20 juni 2018

02u52 0 Brecht Een 75-jarige man uit Brecht is veroordeeld tot drie jaar cel voor het aanranden van zijn stiefkleindochter. Voor verkrachting werd hij vrijgesproken. De beklaagde heeft het misbruik altijd ontkend.

De zeventiger werd vorig jaar al veroordeeld tot veertig maanden voorwaardelijk voor het bezit en het verspreiden van kinderporno. Toen zijn stiefkleindochter, nu 25 jaar oud, dat vernam, vertelde ze dat ze door hem seksueel misbruikt werd toen ze 8 à 9 jaar oud was. Wanneer ze bij haar stiefgrootouders bleef logeren, speelde hij 'spelletjes' met haar waarbij hij haar betastte en zij hem moest betasten. Ze wilde op den duur niet meer naar haar stiefgrootouders, maar durfde niet te zeggen waarom. De vrouw was in 2014 in behandeling gegaan om het misbruik te verwerken. De beklaagde ontkende alles wat hem ten laste werd gelegd. Ook zijn echtgenote had naar eigen zeggen nooit iets gemerkt. Een gerechtspsychiater vond de verklaring van het slachtoffer evenwel geloofwaardig. De rechtbank vond het bewezen dat de man zijn stiefkleindochter had aangerand, maar sprak hem wel vrij voor verkrachting. De beklaagde moet het slachtoffer 3.500 euro schadevergoeding . Haar ouders kregen ieder 500 euro toegekend. (PLA)