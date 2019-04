Sponsorloop De Brug levert 3.550 euro op voor Het Pretloket Toon Verheijen

06 april 2019

De sponsorloop van BS De Brug van de Invento GO!-scholengroep in Sint-Job-in-’t-Goor voor Het Pretloket was een groot succes. “Dankzij de leerlingen, de ouders én het enthousiasme van het ganse schoolteam zijn we heel fier om te vertellen dat de opbrengst 3550 euro bedraagt”, klinkt het op de school. “Duidelijk het bewijs dat jullie het hart op de juiste plaats hebben.” ‘Het Pretloket is een organisatie die ervoor wil zorgen dat kansarme gezinnen uit Sint Job tijdens de zomervakantie tóch een daguitstap kunnen maken. Een daguitstap waarbij ze zelf geen kosten hoeven te maken, want zelfs het lunchpakket wordt voorzien.