Sociale woningen toegewezen 24 mei 2018

02u55 0

De 28 nieuwe sociale huurwoningen aan Vaartkant-Links zijn in gebruik genomen. Het is het eerste nieuwbouwproject dat in het kader van het BSO (Bindend Sociaal Objectief) in gebruik wordt genomen. In dezelfde buurt werden eerder dit jaar ook een BMX-parcours en een wandelpad aangelegd. "Binnenkort starten we nog enkele werven op aan de Pothoekstraat, Leeuwerik en de Molenstraat. "Onze gemeente heeft een BSO gekregen voor 191 sociale huurwoningen", zegt schepen Daan De Veuster (CD&V). "Dit zou tegen 2025 gerealiseerd moeten zijn. Ondertussen zijn er 72 woningen effectief gerealiseerd in samenspraak met De Voorkempen en Het Sas. Op de Leeuwerik (Sint-Job) is de werf voor 20 sociale huurwoningen opgestart. In de Pothoek (Sint-Lenaarts) staan 19 sociale huurwoningen in de steigers. Ook het project Molenstraat/Laarweg (Brecht) is opgestart met de bouw van 14 sociale woningen. Er zitten zowel appartementen als woningen in de pijplijn. De gemeenteraad is ondertussen nog een convenant aangegaan om maximum 18 extra sociale huurwoningen te realiseren. We voorzien ook in een aanbod sociale koopwoningen en sociale kavels."





(VTT)