Sociale woningen toegewezen 24 mei 2018

De 28 nieuwe sociale huurwoningen aan Vaartkant-Links zijn in gebruik genomen. Het is het eerste nieuwbouwproject dat in het kader van het BSO (Bindend Sociaal Objectief) in gebruik wordt genomen. In dezelfde buurt werden eerder dit jaar ook een BMX-parcours en een wandelpad aangelegd. "Binnenkort starten we nog enkele werven op aan de Pothoekstraat, Leeuwerik en de Molenstraat. Die projecten zijnvooral bestemd voor mensen die in de gemeente Brecht wonen en hebben gewoond", aldus schepen Daan De Veuster (CD&V). (VTT)