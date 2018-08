Slechtste tomatenjaar ooit voor veiling OVERAANBOD DOOR WARMTE OPBRENGST ZIT OP DIEPTEPUNT TOON VERHEIJEN

10 augustus 2018

02u38 0 Brecht Het jaar 2018 lijkt de geschiedenisboeken in te gaan als slechtste tomatenjaar ooit voor de Coöperatie Hoogstraten en voor de aangesloten telers. De prijzen per kilo liggen op dit moment tot vier keer lager dan wenselijk.

Op een te korte tijd een te grote aanvoer van tomaten. En niet alleen bij de Coöperatie Hoogstraten, maar in heel Europa. De voorbije dagen leveren de tomaten bij de verkoop nog amper zo'n zestien tot achttien eurocent op. Veel lager kan het niet meer zakken, want de bodemprijs is volgens directeur Gaston Opdekamp elf eurocent. Het is volgens sales- en marketingverantwoordelijke Jan Engelen de eerste keer. "De verklaring is op zich simpel: door de warmte is er een te grote aanvoer", zegt Engelen. "Bijkomend is er het probleem dat de situatie in héél Europa zo is en we daar dus ook geen extra uitwijkmogelijkheden zijn. Daardoor zakt de markt dus nagenoeg volledig in elkaar. Met een opbrengst van zestien of achttien eurocent per kilogram zitten we echt op een dieptepunt. Eigenlijk moet dat cijfer gemiddeld gezien zo'n 80 eurocent zijn. Dat is nu dus meer dan vier keer minder."





Bodemprijs bereikt

De bodemprijzen worden meestal betaald voor tomaten die al van mindere kwaliteit zijn. "De limietprijs hanteren we eigenlijk om zo de echt minste kwaliteit uit de markt te halen en de betere meer te ondersteunen", vertelt directeur Gaston Opdekamp. "De tonnen die uit de markt worden gehaald gaan dan eerst naar de voedselbanken, dan pas naar de dierenvoeding en vergistingsinstallaties en als allerlaatste worden ze verwerkt in de grond. We kunnen onze frigo's ook niet blijven volsteken, want één certitude is er wel: elke dag komen hier verse ladingen tomaten aan." De overschotten verwerken in de grond zoals in Brecht de voorbije dagen, gebeurt overigens bijna elk jaar wel. "Nu is het gewoon extremer. Hoeveel ton er zo verwerkt wordt? We geven daar niet graag cijfers over. Dat wordt toch maar verkeerd geïnterpreteerd." De landbouwer in Brecht gaf aan dat er per dag zo'n 50 ton werd aangevoerd, dus alles samen meer dan 100 ton.





Ook de paprika's en de aardbeien zitten met overschotten, maar daar is de situatie minder nijpend. "Ook bij de aardbeien hebben we overschotten", zegt Gaston Opdekamp. "Daar is dus ook veel aanbod, maar het voordeel is dat aardbeien ook industrieel verwerkt worden. Voor heel wat variëteiten van onze tomaten hebben we die mogelijkheid niet omdat ze niet geschikt zijn voor bijvoorbeeld pastasauzen." Of de tomatencrisis ook zijn effect gaat hebben op de omzet, wil de Coöperatie voorlopig geen antwoord geven.





Sociale instellingen

Het departement Landbouw en Visserij doet een oproep naar sociale instellingen, kinderdagverblijven, OCMW's en gelijkaardige instanties om via hen een attest aan te vragen waarmee bij veilingen gratis de overschotten kunnen opgehaald worden. Nu maken verspreid over Vlaanderen maar een honderdtal OCMW's en dertig kinderdagverblijven gebruik van die mogelijkheid.