Slachtoffer E19 is 10-malig Belgisch kampioen slalom 08 februari 2018

De bestuurder van de BMW die maandagnamiddag om het leven kwam bij een zwaar verkeersongeval op de E19 is de 58-jarige Erik Tastenoy uit Asse. Om een nog onbekende reden reed een Franse trucker in op een vrachtwagen voor hem, met een kettingbotsing tot gevolg. Vier vrachtwagens raakten betrokken, maar ook de BMW van Erik werd onder een dieplader geduwd. Hij was op slag dood. De vijftiger is vooral gekend in het autosportmilieu, waar hij uitblonk in de discipline slalom van de Vlaamse Autosportfederatie (VAS). Hij werd onder meer tien keer Belgisch kampioen. De man, die werkzaam was bij een IT-bedrijf, laat naast zijn vrouw ook twee jonge kinderen na.