Skaters hebben nieuwe speeltjes 05 juli 2018

Aan de Bethaniënlei in de Brechtse deelgemeente Sint-Job werd gisteren een compleet vernieuwd gemeentelijk skatepark officieel geopend. "Het skatepark werd in het begin van deze eeuw geopend, maar het was stilaan versleten en helemaal gedateerd", zegt schepen van Sport Daan De Veuster (CD&V-CDB). "Op vraag van de skaters hebben we een vijftal nieuwe toestellen geplaatst. Dat bracht een investering van zo'n 60.000 euro met zich mee. We hopen dat het skateterrein in Sint-Job nu zal heropleven." Brecht profileert zich als een skatevriendelijke gemeente, want in 2013 werd er aan het Brechtse sportpark een tweede skatepark in gebruik genomen. (KDC/