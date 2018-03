Schrik van de buurt slaat wéér toe DOODSBANGE MELISSA (24) BESLIST TE VERHUIZEN NA INBRAAKPOGING NINA BERNAERTS

05 maart 2018

02u41 0 Brecht De man die al twee jaar lang zijn buren in de Bethovenstraat terroriseert en momenteel vrij is onder voorwaarden, heeft weer toegeslagen. Hij sloeg de ruit van de 24-jarige Melissa in en probeerde zelfs binnen te breken. Melissa, doodsbang, besliste meteen om te verhuizen. "Ik durf niet langer alleen thuis te blijven." Ze logeert nu bij een vriend.

De feiten in de Bethovenstraat zijn niet meer op twee handen te tellen. Vorige week nog werden verschillende autobanden plat gestoken en belandde er een blik verf op de voorruit van de auto van buurtbewoner Michael. Afgelopen weekend werd de ruit van Melissa ingeslagen en probeerden de aanvallers zelfs haar huis binnen te dringen. Volgens de buurtbewoners gaat het vermoedelijk opnieuw om Dennis L., die de straat al twee jaar terroriseert. Nu zou ook zijn stiefzoon betrokken zijn.





"Ik weet uiteraard om wie het gaat, ik heb filmpjes en geluidsopnames, maar de politie doet niets. Het is zo ongelofelijk frustrerend, ik begrijp niet waarom er niet ingegrepen wordt. Ik ben de zoveelste die verplicht wordt om te verhuizen", zegt Melissa. De 24-jarige vrouw vond ondertussen onderdak bij een vriend. "Alleen blijven durf ik niet meer, ik voel me weerloos, zeker nu mijn ruit aan diggelen ligt. Mijn deur was al kapot, daar stond al een houten plank voor. Ik logeer nu bij een vriend, voor mijn huisdieren heb ik ook een oplossing moeten vinden. Mijn katten worden opgevangen door de buurvrouw en een van mijn honden is naar een vriend. Mijn waardevolle spullen heb ik mee."





Verjaardag verpest

Waarom net Melissa het doelwit was dit weekend, is onduidelijk. "Toen ik hier in augustus kwam wonen en er ruzie ontstond tussen die man en zijn partner, heb ik zijn vrouw beschermd. Ik deed dat om goed te doen, maar nu besef ik dat mijn beslissing dom was. Het was een reflex om haar te beschermen, maar ze hebben voortdurend ruzie. Dit weekend ben ik 24 geworden, ik was van plan om mijn verjaardag te vieren. Ik denk dat ze me hebben aangevallen om dat te vergallen, dat ze mijn verjaardag wilden verpesten. Daar zijn ze in geslaagd, er schiet niets van mijn plannen over," klinkt het. "Ik moet nu op zoek naar een andere woning. De huisbaas wil het raam niet meer vervangen omdat het pand in augustus toch gesloopt wordt. Ik sta dus in de kou."





Strafblad

Er zijn al tig pv's opgemaakt door de politie Voorkempen, maar daar trekt Dennis L. zich blijkbaar weinig van aan. De man heeft nog een strafblad voor andere feiten en is momenteel vrij onder voorwaarden. Burgemeester Luc Aerts sprak ook een plaatsverbod uit, maar ook dat lapt de man aan zijn laars. De burgemeester, die momenteel in het buitenland verblijft, had nog geen kennis genomen van de feiten. De lokale politie wenste niet te reageren omdat het onderzoek door de gerechtelijke politie is overgenomen. Hoe het nu verder moet voor de buren, blijft onduidelijk.