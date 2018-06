Restaurant 't Raedhuys weer open na wateroverlast 05 juni 2018

De uitbaters van restaurant 't Raedhuys in Sint-Lenaarts kunnen weer doen wat ze graag doen: klanten in hun zaak bedienen. Een week geleden moest de zaak sluiten na een wolkbreuk.





Het water stond 1,80 meter hoog in de kelder van het restaurant van Peter en Anita. De kerstversiering, boekhouding, de volledige voorraad, ijskasten en vriezers dreven tot aan het plafond. Na minder dan een week hebben de twee hun zaak weer open kunnen doen. "We hebben de voorbije dagen immens veel hulp gehad" vertelt Peter. "De eerste dagen stonden hier tien tot twaalf mensen. Bijna dag en nacht zijn we hier in de weer geweest om zo snel mogelijk weer te kunnen openen. We willen iedereen daarvoor ontzettend danken dat het ons ook gelukt is." Verzekeringstechnisch is wel nog niet alles afgerond. Dat zal vermoedelijk nog wel enige tijd in beslag nemen. Maar voorlopig kunnen de uitbaters verder. "Zo hebben we onder meer van 't Vleesboerke heel wat materiaal gekregen om ons tijdelijk uit de nood te helpen", vertelt Peter. "Dat scheelt natuurlijk veel, want anders moet je het eerst allemaal uit eigen zak voorschieten. Nu kunnen we tenminste even verder." Dinsdag en woensdag is de zaak wel gesloten. (VTT)