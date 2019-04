Primeur voor Brecht: gemeente gaat als eerste in Vlaanderen voor totaalverbod op vuurwerk Toon Verheijen

12 april 2019

12u41 8 Brecht De gemeente Brecht gaat het nieuwe vuurwerkdecreet van de Vlaamse overheid toepassen in de meest strikte vorm. Wie als niet-professional nog vuurwerk afsteekt op eender welk moment van het jaar, dus ook met oud op nieuw, riskeert een GAS-boete. Bovendien bekijkt de gemeente op voorstel van Vlaams Belang of er nog enkel geluidsarm vuurwerk gebruikt mag worden. Ook het voorstel van Groen om voortaan alleen maar digitaal vuurwerk af te steken schiet de gemeente nog niet meteen af.

Het Vlaams Parlement heeft begin april een nieuw decreet goedgekeurd waarin er een verbod wordt opgelegd om vuurwerk af te steken. Dat zou ongevallen met bange dieren moeten vermijden. Het staat gemeenten wel vrij om er op bepaalde momenten van af te wijken, maar dat willen ze in Brecht niet. Al is er wel een nuance. “Wij zullen in de toekomst enkel nog professionals toelaten om vuurwerk af te steken”, zeggen schepen Kris Janssens en burgemeester Sven Deckers. “Het moet gedaan zijn met het gepruts van amateurs. We zullen dat snel proberen bekend te maken, want we weten ook dat er heel wat mensen heel het jaar door al vuurwerk inslaan.” Sven Deckers is er resoluut in. “Vorig jaar zijn er 86 vergunningen afgeleverd. Wij hebben ons voorgenomen: wij geven geen enkele vergunning meer. Enkel wanneer bijvoorbeeld de Chiro een vuurwerk organiseert en dat door een professional gebeurt, dan zullen we het toelaten. Maar daar zullen dan de nodige bewijzen voor voorgelegd moeten worden.”

Handhaving

Blijft wel het probleem van de handhaving, want bijvoorbeeld op oudejaarsavond worden er op tientallen plaatsen tegelijk vuurwerk afgeschoten. Het lijkt bijna onbegonnen werk om die allemaal te gaan controleren. “Dat is inderdaad het geval als jij vergunningen uitreikt aan particulieren”, zegt Sven Deckers. “Maar als je geen enkele particuliere vergunning geeft, dan wordt het misschien iets gemakkelijker. Al zal dat op een oudejaarsavond nog altijd niet evident zijn. Dat beseffen we ook wel.”

Geluidsarm

Patrick Van Assche (Vlaams Belang) lanceert het voorstel om in Brecht over te gaan tot het enkel toelaten van geluidsarm vuurwerk. “We denken dan vooral aan de dieren”, zegt Patrick Van Assche. “Mensen kunnen zich beschermen tegen het geknal, maar dieren niet. Ieder jaar opnieuw hoor je wel verhalen van paarden, honden of welke dieren dan ook die enorm schrikken en op de loop gaan. Daarom lijkt het ons meer dan zinvol om te onderzoeken of er niet overgeschakeld kan worden.” Luc Torfs van Groen wilde zelfs nog een stapje verder gaan. “Vuurwerk is ook enorm vervuilend. Daarom kan misschien ook gekeken worden of digitaal vuurwerk een optie is.” Schepen Kris Janssens (N-VA) gaat zeker mee in het voorstel van Patrick Van Assche, maar wil nog geen knopen doorhakken.