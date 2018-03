Pokémons vangen op de jaarmarkt 29 maart 2018

Toerisme Brecht zorgt dit jaar voor een extraatje voor de (jongere) bezoekers aan de jaarmarkt op paasmaandag. Tussen 10 en 13 uur wordt er voor extra 'lure'plezier gezorgd op de al bestaande Pokéstops in de buurt van bezienswaardigheden of druk bezochte plaatsen. Iedereen die het spelletje kent, kan er aan mee doen. Ook nieuwe deelnemers. Daarnaast zij alle vertrouwde dingen ook weer paraat: een rommelmarkt, een handelaars- en verenigingenmarkt en een jaarmarkt met de professionele marktkramers. Uiteraard is er ook de nodige animatie voorzien. (VTT)