Pianist verwelkomt treinreizigers in Station Noorderkempen 19 juni 2018

De treinreizigers die gistermorgen in station Noorderkempen naar het werk trokken of een uitstapje maakten, werden aangenaam verrast. De organisatie van het festival Zomerfest, dat plaatsvindt op het grasveld naast de parking van het station op 30 juni en 1 juli, verraste de reizigers met een optreden van een pianist en gratis koffiekoeken. "De muziek was uiteraard in de sfeer van ons festival", lacht organisator Dieter Van Daele. "Naast de koffiekoeken deelden we ook ons Zomerfestkrantje uit. Hopelijk hebben we geholpen om de reizigers een aangename start te bezorgen van de nieuwe werkweek." Zomerfest vindt plaats op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli. Sam Gooris, Bart Kaëll, Steve Tielens en Yves Segers hebben al toegezegd voor zondag. Op zaterdag staan naast 2EMPRESS ook DJ Frank, DJ Kicken en Double-U op de affiche (VTT)