Oversteekponton tijdens werken aan ophaalbrug 01 september 2018

Tijdens de werken aan Brug 10 over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten wordt een oversteekponton voorzien voor fietsers en voetgangers. Het ponton zal tijdens de eerste maand op weekdagen bediend worden van 7 tot 18 uur. Er is géén bediening tussen 18 en 7 uur. De brug is totaal versleten en aan vervanging toe. Ze was ook redelijk smal voor zowel de scheepvaart als het autoverkeer. Er komt een gloednieuwe ophaalbrug in de plaats. (VTT)