Overname gesprekken voor Dinner Events en E10 Hoeve om 35 jobs te redden Groep Van Eyck hoopt ook Meeza (15 personeelsleden) te kunnen redden Toon Verheijen

26 maart 2019

16u01 8 Brecht De Groep Van Eyck heeft voor een aantal vennootschappen de boeken neergelegd en is voor de bekendste twee, Dinner Events en de E10 Hoeve, overnamegesprekken gestart. Een derde vennootschap Meeza, waar vijftien mensen werken, hoopt Van Eyck te kunnen onderbrengen in een andere dochteronderneming. Als de plannen slagen, kan een vijftigtal mensen hun baan behouden. Het maakt deel uit van het herstelplan dat de Groep Van Eyck heeft opgesteld nadat het vorig jaar voor Dinner Events bescherming vroeg tegen schuldeisers.

De Groep Van Eyck vroeg vorig jaar bescherming aan tegen schuldeisers voor de cateringafdeling van de groep, Dinner Events in Malle. Het kreeg van de handelsrechtbank enkele maanden tijd om een herstelplan uit te werken. “Voor een aantal niet-actieve vennootschappen wordt nu een curator aangesteld”, zegt zaakvoerder Jan Van Eyck. “Dat waren vennootschappen die opgericht waren voor enkele nieuwe projecten, maar die nu niet meer actief zijn en ook geen tewerkstelling meer hebben.” Het gaat om ATB Verhuur, VR Catering, Quercus Primus, Tribune M (dat was de catering voor KV Mechelen maar die was al in juli 2018 stopgezet, red) en Groep Van Eyck B706. “Die laatste stond enkel in voor de uitbating van de catering op Brucargo. Dat hebben we stopgezet in januari van dit jaar en voor het enige personeelslid dat er in dienst was hebben we een oplossing gevonden.”

Brecht Banen gered

Daarnaast zijn er nog wel vijf andere vennootschappen die in de procedure betrokken zijn waarvan de impact wel voelbaar zal zijn. “Maar als alles verloopt naar wat we vooropstellen, kunnen we het banenverlies beperken tot vijf mensen”, zegt Jan Van Eyck. “Daarvoor moet de rechtbank ons nog wel toelating geven, maar we verwachten dat die er komt. Dat geldt onder meer voor de vennootschappen Proservice bvba en Hope nv. Dat zijn twee vennootschappen actief in de catering en rond interne administratie en onderhoud. Voor drie van de veertien werknemers hebben we helaas nog geen oplossing. De bvba Meeza, waar vijftien mensen werken, stond in voor de uitbating van foodcorners. We hopen de foodcorners in Bornem en Herentals onder te kunnen brengen bij Veresto zodat het personeel aan de slag kan blijven.”

Dinner Events en E10 Hoeve

Resten nog de twee bekendste namen met Dinner Events in Malle en de E10 Hoeve in Brecht. “Voor Dinner Events zijn de activiteiten winstgevend hebben we de voorbije maanden geleerd, maar de schuldenberg uit het verleden bleek te groot. We zijn daarvoor de procedure opgestart zodat een overname of fusie mogelijk is. Daarover lopen er nu gesprekken. Als ze lukken, dan kunnen tien van de twaalf personeelsleden aan de slag blijven.” Verrassend is ook dat de naam van de E10 Hoeve nu ook opduikt in de procedure. Daar werken momenteel een 25-tal mensen. “We staan daar voor een zware investering in de keuken en de zaal. Daarom hebben we ook voor de E10 Hoeve ook een procedure opgestart. Maar de zaak blijft open en we gaan voluit voor een doorstart. Ook hier zijn reeds verre gaande gesprekken met overnemers. Die geven aan dat alle medewerkers aan boord kunnen blijven.”

Jan Van Eyck blikt terug op de woelige periode. “Gemakkelijk was het zeker niet. Voor veel leveranciers doet dit pijn. Ik stond als ondernemer vaak aan de andere kant, maar ik ben blij dat er voor veel werknemers een oplossing is. Het heeft me diep geraakt hoe al die mensen zich waar mogelijk nog extra hebben ingezet. Ook voor de klanten zal de impact meevallen. Als de operaties met een overname of doorstaat lukken, zijn zij zeker van de afgesproken service en continuïteit. Dat we dit kunnen realiseren voor medewerkers en klanten, is een zeer grote opluchting.”