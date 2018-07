Overleden soldaat krijgt herdenkingsplaatje 20 juli 2018

In het kader van de herdenking rond 100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog lanceert het War Heritage Institute (WHI) het project 'Onze Vergeten Helden'. Ze willen de graven van gesneuvelde Belgische militairen die werden teruggebracht naar hun woonplaats, graag blijvend markeren. Het gemeentebestuur vroeg een herdenkingsplaatje voor de enige Brechtse gesneuvelde soldaat die niet op een militaire begraafplaats begraven werd. Het plaatje is nu bevestigd op het graf van Petrus Joseph Gobbaerts (1889 -1917). Hij werd zo'n honderd jaar geleden op de gemeentelijke begraafplaats in Overbroek begraven. Hij sneuvelde op 15 april in het West-Vlaamse Zuidschote, nabij Ieper. Het grote publiek kan symbolisch peter worden van deze gerepatrieerde militair door te surfen naar www.wardeadregister.be. Men kan dit peterschap onder andere bevestigen door het gekozen graf te bezoeken, een bloem op het grafte leggen of een biografisch onderzoekje te doen. (VTT)