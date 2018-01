Oude brandweerwagen krijgt tweede leven in Bolivia 31 januari 2018

02u41 0 Brecht Een oude brandweerwagen van het brandweerkorps in Brecht vertrekt binnenkort voor een tweede leven naar Bolivia.

"Onze Mercedes Benz 11 13 werd op 9 oktober 1979 voor de eerste keer ingeschreven", vertellen lokaal korpsoverste Guy Van Bavel en kapitein Paul Vermeiren. "Het voertuig is al enkele jaren afgeschreven en doet ook sinds een negental jaren geen dienst meer. Maar ondanks zijn gezegende leeftijd van 38 jaar, is hij eigenlijk nog in perfecte staat. Omdat we ook wat plaatsgebrek kregen in de brandweerpost Sint-Job, waren we op zoek naar een nieuwe standplaats."





Uiteindelijk is de gelukkige 'Brandweer voor Bolivia' geworden. "Natuurlijk zijn we blij met de schenking", vertelt Frank Mortelmans. "Het is de bedoeling dat het voertuig wordt ingezet in het vrijwilligerskorps van SAR Bolivia. Hij zal dus zeker zijn diensten nog kunnen bewijzen."





De Mercedes heeft zo'n 57.000 kilometer op de teller staan en heeft een tankinhoud van 2.500 liter. (VTT)