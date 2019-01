Oppositie wil spreekrecht voor burgers op gemeenteraad Toon Verheijen

18 januari 2019

19u14 0 Brecht De oppositiepartijen Open Vld en Oprecht Brecht pleiten beiden voor het invoeren van een spreekrecht voor burgers tijdens de gemeenteraad. “Elke partij had het tijdens de verkiezingen wel over meer participatie, maar over een spreekrecht is alweer geen sprake in het huishoudelijk reglement”, zeggen zowel Ludwig Anthonissen (Open Vld) als Joziena Slegers (Oprecht Brecht).

Burgerparticipatie. Het was bij zowat elke politieke fractie een programmapunt en dat zeker niet alleen in Brecht. Daarom pleiten nu zowel Open Vld als Oprecht Brecht voor de invoering van het spreekrecht voor burgers. “Wij stellen voor om burgers en ondernemers echt meer te gaan betrekken in het beleid en één van deze opportuniteiten is via de gemeenteraad”, zegt Ludwig Anthonissen. “In dat kwartier of half uur kunnen burgers rechtstreeks vragen te stellen aan gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeester. Ze kunnen ook ideeën of voorstellen uiten over maatschappelijke punten die ieders aan belangen. Om dit niet chaotisch te laten verlopen kan dit best opgenomen worden in dit huishoudelijk reglement en voorzien worden van enkele organisatorische regels.”

Ook Joziena Slegers van Oprecht Brecht is die mening toegedaan. “Wij ijveren voor een vragenkwartiertje. Indien niet alle vragen behandeld zijn binnen dit kwartier worden de resterende vragen bij voorrang behandeld in het vragenkwartiertje tijdens de volgende gemeenteraadszitting. De vragen moeten minstens vijftien minuten vóór de gemeenteraadszitting ingediend worden.”

Uiteindelijk besliste de gemeenteraad de twee voorstellen niet aan te nemen, maar worden de punten wel ter bespreking meegenomen naar een overleg tussen de verschillende fractievoorzitters. “Burgerparticipatie is zeker belangrijk, maar dat hoeft niet persé met een vragenkwartiertje. Er zijn ook andere mogelijkheden.”