Ophaalbrug 10 na zeven maand weer open Ben Conaerts

07 april 2019

14u15 0 Brecht Eindelijk! Na zeven maanden van werkzaamheden is ophaalbrug 10 aan de Vaartstraat sinds vandaag weer officieel geopend voor alle verkeer. De nieuwe brug is niet alleen een stuk breder, maar werd ook verkeersveiliger ingericht. Voetgangers en fietsers beschikken er voortaan elk over een eigen ruimte.

De vernieuwing van ophaalbrug 10, aan de Vaartstraat (N133) over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, is klaar. De oude brug was door ouderdom en slijtage aan vervanging toe en bleek voor de scheepvaart en het verkeer behoorlijk smal. Ze heeft nu plaats geruimd voor een compleet nieuw exemplaar dat een stuk breder en comfortabeler is. De nieuwe brug heeft een doorvaartbreedte van ruim 11 meter en heeft één rijstrook met een breedte van 3,2 meter. Ze kan bovendien vanop afstand bediend worden per groep en met camerabewaking.

Vooral voor zwakke weggebruikers moet de nieuwe brug een heuse verbetering zijn. Aan beide zijden bevindt zich nu een ruime fiets- en voetgangerszone die aansluit op de bestaande fietspaden naast de weg. Het principe van beurtelings passeren voor het gemotoriseerd verkeer blijft behouden, maar voetgangers en fietsers beschikken op de nieuwe brug dus wel elk over exclusieve ruimte. Parallel met de brug werden ook de fietspaden van de Vaartstraat tussen het kruispunt met de Gasthuisstraat (N115) en de brug vernieuwd. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft de fietspaden in klinkers langs beide kanten vervangen door meer comfortabele fietspaden in roodkleurige asfalt.

Vandaag kon de nieuwe brug 10 officieel door de Vlaamse Waterweg nv en door de gemeente worden opengesteld. Dat ging gepaard met een receptie met een hapje en een drankje voor de buurtbewoners. Liefst zeven maanden is de brug onderbroken geweest en dat is niet zonder de nodige hinder geweest. Nu ze weer in gebruik is, is de opluchting in de buurt dan ook bijzonder groot. Dat geldt in het bijzonder voor Peggy Swaegers en Lyana Van Hemeldonck van koffiehuisje ’t Sentiment. Zij waren amper een dikke maand open toen ze in augustus vorig jaar met de werken werden geconfronteerd.

“We hebben hier al meer met de werken gezeten dan zonder”, glimlacht Peggy. “We waren volop bezig met onze naambekendheid op te bouwen en toen de werken van start gingen, is de passage hier jammer genoeg grotendeels stilgevallen. We hebben dus best enkele moeilijke maanden achter de rug. Er waren zelfs momenten dat we onszelf geen volwaardig loon hebben kunnen uitbetalen. Maar kijk, we hebben het hoofd boven water kunnen houden en ik wijs niemand met de vinger. De werken aan de brug moesten sowieso gebeuren, als het nu niet was, dan wel later. Voor ons kan het verhaal van ons koffiehuisje nu écht van start gaan. Het kan alleen maar beter worden dan het was.”