Ontdek de geschiedenis van de Vliegende Baron Toon Verheijen

11 maart 2019

19u16 0

Toerisme Brecht organiseert op zaterdag 30 maart een extra wandeling in het teken van de ‘Vliegende Barin van Sint-Job-in-‘t-Goor. Het eerste vliegveld met bijbehorende vliegschool ‘Aviator’ lag immers in de Brechtse deelgemeente. Tijdens de wandeling ontdekken de deelnemers de exacte locatie en leer je alles over de familie Caters die een hoofdrol speelde. Deze wandeling met gids is een verkorte versie van het ‘de Caterspad’ en duurt ongeveer twee uur. De eerste wandeling van 16 maart is al volledig uitverkocht daarom wordt er nu een tweede wandeling gepland op 30 maart om 14 uur. De wandeling vertrekt aan de parking Keysershoevein de De Vraagstraat. Inschrijven is verplicht via toerisme@brecht.be. Deelnemers moeten 1 euro betalen.