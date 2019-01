Ongeval en defecte voertuigen zorgen voor fileleed op E19 Toon Verheijen

14 januari 2019

15u41 0 Brecht Een ongeval tussen twee vrachtwagens én twee defecte voertuigen hebben maandagnamiddag voor verkeersellende gezorgd op de E19 ter hoogte van Sint-Job-in’t-Goor in de richting van Nederland. De afhandeling heeft tot de late namiddag geduurd.

Het ongeval gebeurde omstreeks 12.30 uur ter hoogte van het op- en afrittencomplex van Sint-Job. Twee vrachtwagens en een bestelwagen geraakten betrokken in de aanrijding. Een van de inzittenden liep lichte verwondingen op. Daardoor was een tijdlang heel de rijbaan versperd. Twee voertuigen moesten getakeld worden. Iets na 14 uur werd een van de rijstroken vrijgegeven.

Het ongeval zorgde voor heel wat fileleed en dat werd ook nog eens verstoord door twee voertuigen die in panne vielen. Dat was het geval met een wagen op de spitsstrook in Sint-Job en kort daarna ook nog een bestelwagen op de linkerrijstrook ter hoogte van Kleine Bareel.