Oldtimer loopt roetschade op bij woningbrand 02u42 0

De brandweer van Brecht moest gisterenochtend zeer vroeg naar twee verschillende branden uitrukken. In de Brugstraat in Sint-Job-in-'t-Goor (Brecht) ontstond er brand in de garage van een woning. De brand ontstond wellicht accidenteel aan de werkbank aan de achterzijde van de garage. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een 48-jaar oude Volkswagen Kever die in de garage geparkeerd stond. De oldtimer heeft wel roetschade opgelopen. De schade aan de woning zelf is verwaarloosbaar. Tijdens het nablussen moesten de brandweerteams terug vertrekken voor een brand aan de Vaartkant Rechts in Sint-Lenaarts (Brecht). Daar was een brand ontstaan in de open loods van een afvalverwerkingsbedrijf die een grote rookpluim veroorzaakte. Ook hier had de brandweer weinig moeite om de vlammen te doven. (BSB/VTT)