Nu ook online bestelen bij elf lokale handelaars 21 april 2018

03u14 0 Brecht Inwoners van Brecht en Wuustwezel kunnen voortaan producten van elf lokale zelfstandigen aan huis laten leveren. De elf zaken hebben zich aangesloten bij Beedrop.

Wie iets besteld via de website van Beedrop bij een van de handelaars, krijgt dat op woensdagavond geleverd. Dat is voorlopig de enige leveringsdag. Bij succes komt er mogelijk een tweede leveringsdag. De winkels die deelnemen zijn Groenten en Fruit Delice, Prik en Tik Wuustwezel, Keurslager Tamara, Den Akker, De Vistafel, Tuinderij Joosen, 't Snoepwinkeltje, Slagerij van Ballaert, Van Hei Tot Polder en Wouters Brood & Patisserie. Ook kaaswinkel Lourdon uit Brasschaat sluit zich aan in de regio van Wuustwezel en Brecht. "Voor ons heeft het alleen maar voordelen", vertellen Christophe Timmermans van De Vistafel in Brecht en Cin Vermeeren van 't Snoepwinkeltje in Wuustwezel. "Klanten die geen tijd hebben om tot in onze winkels te geraken, kunnen toch nog producten bestellen." Beedrop zelf startte onlangs al in Brasschaat. Binnenkort volgt de hele provincie. (VTT)