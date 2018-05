Nog tot 30 juni Gerinkel naar de Winkel 09 mei 2018

02u40 0

De gemeente organiseert nog tot 30 juni samen met de deelnemende handelszaken de campagne Gerinkel naar de Winkel. De bedoeling is inwoners van Brecht te stimuleren om boodschappen met de fiets of te voet te doen. Deelnemers moeten stempels van de deelnemende handelszaken verzamelen op een spaarkaart. De volle kaarten kan je daarna deponeren bij een van de handelszaken. De prijzenpot bestaat uit prijzen, geschonken door de handelaars. De hoofdprijs is een waardebon van 500 euro voor een fiets. (VTT)