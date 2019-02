Nog maar 30 kilometer per uur in Sint-Joblaan Toon Verheijen

01 februari 2019

De gemeente gaat de maximumsnelheid in de Sint-Joblaan naar beneden haal. Nu geldt daar in principe 70 kilometer per uur als maximum snelheid. De baan is vanaf het kruispunt Geuzenstraat tot aan de Abdijlaan in Brecht een zandweg. “Die snelheid van 70 kilometer per uur is onverantwoord omdat het een wandel- en fietsroute is”, zegt schepen van mobiliteit Sanne Van Looy. “Het is sowieso al moeilijk om daar 70 te halen, maar we brengen de snelheid toch terug naar maximaal 30. Dat is veiliger voor de vele fietsers en wandelaars.” De gemeente zal de nodige verkeersborden laten plaatsen op het kruispunt met de Geuzenstraat en aan de gemeentegrens met Brecht.