Nieuwe vriend van ex in buik gestoken MAN RISKEERT NEGEN JAAR VOOR POGING TOT MOORD PATRICK LEFELON

20 juli 2018

02u41 0 Brecht Wesley V.L. uit de Bethovenstraat riskeert 9 jaar cel voor de steekpartij waarbij de nieuwe vriend Ben H. (27) van zijn ex gewond geraakte. Volgens de procureur handelde Wesley V.L. met voorbedachtheid. V.L. beweert dat het toevallig tot een confrontatie met zijn ex en haar nieuwe vriend kwam.

Wesley V. L. werd op 9 mei 2018 gearresteerd na een steekpartij in de Bethovenstraat. De dertiger had de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin met één messteek in de buik aangevallen. Ben H. (27) raakte ernstig gewond. Hij was 14 dagen werkonbekwaam. De politie had Wesley V.L., die in de Bethovenstraat woont, meteen te pakken. De man was dronken en onder invloed van drugs. Sinds de feiten zit de man in voorarrest. Hij verscheen gisteren al voor de strafrechter.





De openbare aanklager gaat uit van een poging tot moord. V.L. zou de aanval op de nieuwe vriend van zijn ex op voorhand hebben georganiseerd. Zo zou hij het koppel met een smoes naar zijn straat in Brecht hebben gelokt. Het koppel kwam een geleende auto terugbrengen bij een kennis in de Bethovenstraat. V.L. hing rond in de buurt en had een mes op zak. Op het moment dat Ben H. met de ex van Wesley op straat verschenen, viel hij de man aan. Voor deze moordpoging verdient V.L. volgens de aanklager een celstraf van 9 jaar.





"Geen voorbedachtheid"

Volgens advocaat Koen Vaneecke, die V.L. bijstaat, is er geen sprake van voorbedachtheid. "Mijn cliënt was bij een buurvrouw op bezoek. Daar hoorde hij dat zijn ex-vriendin en haar nieuwe vriend ook in de buurt aanwezig waren. Op straat sprak hij het koppel aan en vroeg hen weg te blijven uit zijn straat. Hij voelde zich geïntimideerd omdat het koppel geregeld in zijn straat opdook. Zijn ex-vriendin belde meteen de politie. Mijn cliënt wilde weglopen, maar werd tegengehouden door de nieuwe vriend. Als reactie heeft hij uitgehaald met een mes en raakte de nieuwe vriend in de buik. Het ging om een oppervlakkige verwonding." Wesley V.L. vindt dat er op geen enkel moment sprake is van poging tot moord. Hoogstens kan hem slagen en verwondingen ten laste worden gelegd. "Voorbedachtheid is er niet. Mocht hij het koppel naar de Bethovenstraat hebben gelokt, dan heeft mijn cliënt hulp gehad van 'medeplichtigen' en moeten die ook worden vervolgd. Toch dagvaardt de procureur maar één verdachte", aldus advocaat Koen Vaneecke.





De rechters namen de zaak in beraad en spreken zich uit op 31 juli..