Nieuwe scoutsgroep voor jongeren met beperking AKABE RAFIKI HOUDT MORGEN EERSTE BIJEENKOMST TOON VERHEIJEN

02 februari 2018

02u29 0 Brecht Een groep enthousiaste jongeren start met een gloednieuwe scoutsgroep Akabe Rafiki in Sint-Job-in-'t-Goor. De groep wil vanaf nu wekelijks ook jongeren met een beperking de kans geven om deel te nemen aan het jeugdbewegingsleven. Morgen houdt ze een eerste bijeenkomst.

Het idee om een eigen scoutsgroep Akabe op te richten, ontstond binnen de jeugdraad. "We organiseerden daar elk jaar een 'buitengewone dag' speciaal voor kinderen met een beperking", vertelt Frans Van Looveren namens de werkgroep die hij samen met vier anderen vormt. "Daar kwamen best wel wat deelnemers op af. De eerste jaren een twintigtal maar de jongste editie waren het er al 42. Toen is bij ons echt het idee beginnen te rijpen om het niet langer één keer per jaar te doen, maar er een wekelijkse bijeenkomst van te maken."





De Leeuwenkoning

De dichtstbijzijnde scouts Akabe is in Turnhout of Zoersel. Daarbuiten is er in heel het noorden van de provincie niet meteen een alternatief. De werkgroep nam contact op met Akabe en het was toen snel beklonken. "We willen echt open staan voor elke beperking", vertelt Frans Van Looveren. "Op onze informatieavond enkele weken geleden kwamen daar al wel wat vragen over. Maar het is moeilijk in te schatten hoeveel kinderen er uiteindelijk zullen opdagen op onze eerste bijeenkomst. Er zullen zeker al elf kinderen van Sint-Rafaël zijn (school voor buitengewoon basisonderwijs in Sint-Job, red.)." Als naam koos de groep voor Rafiki. "Dat is een personage uit De Leeuwenkoning. Het woord komt uit het Swahili en betekent vriend. Dat leek ons wel toepasselijk."





Sint-Job Zomert

Op vlak van leiding staat de gloednieuwe scoutsgroep in elk geval al ver. Niet minder dan negentien jonge mensen hebben zich al geëngageerd. "We hadden onder meer een standje op Sint-Job Zomert en daar merkten we ook al veel interesse", vertelt Frans. "We zijn enorm blij met de belangstelling. Al is het nog altijd afwachten natuurlijk of het genoeg gaat zijn. Want stel dat er negentien kinderen opdagen die eigenlijk een 1-op-1 begeleiding nodig hebben, dan gaan we misschien al snel mensen te kort hebben. Het is ook moeilijk in te schatten hoe de kinderen zelf gaan reageren. Veel zal ook van hen afhangen. En we gaan uiteraard ook gesprekken moeten hebben met de ouders, want kinderen met een beperking opvangen, is niet altijd evident. Zo was er bijvoorbeeld een vraag van ouders met een kindje die sondevoeding moet krijgen. Gelukkig hebben we binnen onze groep iemand die dat eventueel kan en mag toedienen."





De eerste bijeenkomst vindt morgen al plaats tussen 14 en 17 uur aan de Kerklei 16 A.