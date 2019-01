Nieuwe raadsleden en schepenen leggen de eed af Toon Verheijen

03 januari 2019

20u20 0 Brecht De nieuwe gemeenteraadsleden en schepenen van Brecht hebben donderdagavond de eed afgelegd. Bij N-VA neemt Kris Geysen zijn mandaat niet op. Hij liet na de gemeenteraadsverkiezingen verstaan niet tevreden te zijn dat hij geen schepen mocht worden. Hij gaf zijn mandaat door en kiest resoluut voor het voorzitterschap van de provincieraad. De raad startte overigens al meteen met een akkefietje tussen Luc Aerts en Patrick Van Assche van Vlaams Belang.

De nieuwe coalitie wordt zoals geweten gevormd door N-VA en CD&V. N-VA levert met Sven Deckers de burgemeester en ook de schepenen Charlotte Beyers, Eline Peeters en Kris Janssens. Verder zetelen in de gemeenteraad nog Hans Verbeeck, Nathalie Schoonbaert, Kelly Van Looy, Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts en Ben Van Riel.

CD&V levert de schepenen Luc Aerts, Daan De Veuster en Frans Van Looveren. Daarnaast nemen Annemie Van Dijck, Kris Kenis, Tatiana Vandekeere, Gert Paulussen, Sofie Faes, Roeland Ruelens en Leo Nicolaï plaats in de gemeenteraad.

Oppositie

Sp.a slaagde er niet in om de kiesdrempel te halen en verdwijnt dus niet alleen uit het college, maar ook uit de gemeenteraad. In de oppositie zitten nu ex-meerderheidspartijen Groen en Open Vld samen met Vlaams Belang en de nieuwe partij Oprecht Brecht. Voor Oprecht Brecht zetelt ex-N-VA’ster Joziena Slegers in de gemeenteraad. Voor Groen is dat Luc Torfs. Open Vld telt twee verkozenen met Ludwig Anthonissen en Ilse Van Den Heuvel. Vlaams Belang telt vier zetels en die zijn voor Patrick Van Assche, Christ'l Van Akeleyen, Ilse De Beuckelaer en Marianne Van Den Lemmen.

Akkefietje

De installatievergadering startte overigens met een akkefietje tussen afscheidnemend voorzitter en ex-burgemeester Luc Aerts en Patrick Van Assche van Vlaams Belang. Die laatste wilde de gemeenteraadszitting filmen, maar Luc Aerts weigerde conform het reglement hem daar toelating voor te geven.