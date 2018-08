Nieuwe loopomloop in Brechtse Heide 24 augustus 2018

De gemeente Brecht heeft samen met Sport Vlaanderen een permanente loopomloop uitgetekend in de Brechtse Heide. "De omloop telt drie lussen", zegt sportfunctionaris Rika Rits. "De groene is één kilometer lang, de blauwe 6,5 kilometer en de rode 10,5 kilometer. Het parcours loopt langs onverharde paden en rustige wegen in de Brechtse Heide." Het overzichtsbord van de omloop vind je op de parking naast de Keyzershoeve (kruispunt Bergsebaan / De Vraagstraat) in Sint-Job-in't-Goor.





Op zondag 9 september om 10 uur wordt deze omloop feestelijk ingehuldigd. Na de verkenning van het parcours kan je genieten van een hapje en een drankje aangeboden door de gemeente Brecht. Sportievelingen worden verwacht op de parking naast de Keyzershoeve (kruispunt Bergsebaan / De Vraagstraat) in Sint-Job-in't-Goor. (VTT)