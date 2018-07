Nieuwe locatie Biratlon blijkt schot in de roos 09 juli 2018

02u34 0

De vierde triatlon van de Brechtse triatlonclub Bracht in't Rood (BIR) - de zogenaamde 'Biratlon' - was zaterdag een enorm succes. Meer dan 550 sportievelingen kwamen samen om te zwemmen, fietsen en hardlopen aan het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. "Voor deze editie hebben we onze locatie verlegd naar het Loeyakkershof", legt organisator Jef Aernouts uit. "Veel beter dan voordien omdat er deze keer maar één wisselzone is. Daardoor is er een veel grote beleving voor supporters. Ouders konden hun spruiten beter dan vorige jaren aanmoedigen tijdens de jeugdbiratlon. We organiseren een sprinttriatlon met kortere afstanden dan de standaardwedstrijd met officieuze afstanden. We nodigen ook geen wedstrijdcommissarisn. De Biratlon is wel strak en goed georganiseerd, maar is geen officiële wedstrijd. Dat doen we bewust om het laagdrempelig te houden. Zowel amateurs als ervaren rotten zijn welkom. Dat proberen we ook te stimuleren door een apart podium te organiseren voor de deelnemende Brechtenaars." De opbrengst spijst de clubkassa. (BSB)