Nieuwe kleuterklasjes in basisschool Klavertje 3 plechtig ingehuldigd Ewelina Verhulst

13 maart 2019

14u04 0 Brecht Woensdagvoormiddag werden de nieuwe schoolgebouwen van Klavertje 3 in Overbroek bij Brecht plechtig ingehuldigd. Het schooltje kreeg onlangs twee nieuwe kleuterlokalen bij. De gemeente Brecht gaf ook bouwvergunningen voor een vernieuwde schoolingang en een nieuwe afbakening van de speelplaats.

Basisschool van Klavertje 3 opende op 1 september 2016 al hun eerste nieuwe klas, maar pas vorig jaar in februari werd het startschot gegeven voor de tweede. Na de kerstvakantie in 2018 konden de kleuters zich helemaal uitleven in de nieuwe kleuterklas. Denise Goossenaerts, directrice van de kleuterschool, is dan ook ontzettend trots op deze verwezelijking. “Die twee klaslokalen voor de kleuters zijn eigenlijk heel gezellige ‘klashuisjes’. Er is veel ruimte, licht, verlichting en zelfs vloerverwarming. Die vernieuwingen zijn echt de moeite waard.”

Ex-burgemeester van Brecht Luc Aerts die nu schepen van Onderwijs is, was samen met afgevaardigd bestuurder Paul Willekens aanwezig bij deze inhuldiging.