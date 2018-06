Nieuwe brug in de Vaartstraat 02 juni 2018

02u59 0 Brecht Een aannemer start op maandag 4 juni met voorbereidende werken voor de installatie van een volledig nieuwe brug in de Vaartstraat. De huidige brug is volledig verouderd. Ze dateert al van de jaren '40.

De brug verdwijnt en maakt plaats voor een gloednieuwe ophaalbrug. Het blijft een brug waarbij het beurtelings passeren is, maar voetgangers en fietsers krijgen wel een eigen gedeelte. Tijdens de werken is de brug minstens vijf maanden buiten gebruik en is de Vaartstraat volledig onderbroken voor het verkeer. Nutsmaatschappijen Eandis en Pidpa en wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maken van de gelegenheid gebruik om werken uit te voeren aan de nutsleidingen en de fietspaden van de Vaartstraat tussen het kruispunt met de Gasthuisstraat en het kanaal.





Tegen eind november zouden de werken volledig klaar moeten zijn. (VTT)