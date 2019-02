Nieuw protest tegen komst kleiduifschietstand op militair domein: 500 mensen tekenen petitie Toon Verheijen

15 februari 2019

18u00 0 Brecht Groen heeft een petitie opgestart tegen de mogelijke komst van een kleiduifschietstand op het Groot Schietveld. In het verleden werden er al meermaals aanvragen gedaan, maar die kregen nooit een vergunning. Meer dan vijfhonderd mensen plaatsten al hun digitale handtekening.

Het militair domein Groot Schietveld strekt zich uit over het grondgebied van de gemeenten Brecht, Wuustwezel en Brasschaat. In het verleden werden al meermaals aanvragen gedaan voor een vergunning om op een deel van het domein een kleiduifscheitstand te bouwen en exploiteren. Tot nu toe werd die altijd afgeketst. Niet alleen uit overwegingen van lawaaioverlast, maar ook vanuit natuuroogpunt. Het gebied ligt immers in vogelrichtlijngebied en dan gelden er onder meer strenge Europese normen.

Initiatiefnemer van de petitie is voormalig schepen en huidig oppositieraadslid Luc Torfs van Groen. Tot dusver hebben een kleine 500 mensen al hun handtekening geplaatst. “En de petitie loopt nog maar enkele dagen”, zegt Luc Torfs. “We vinden het ook vreemd dat het openbaar onderzoek enkel loopt in Brasschaat en Brecht en niet in Wuustwezel terwijl er daar bewoners zijn die er uiteindelijk nog het meeste last van zouden hebben. Kijk, met de militairen leven de buurtbewoners in goede verstandhouding. In het weekend is het stil. Met een kleiduifschietstand zou er ook ’s avonds én in het weekend activiteit zijn. Deze schietstand zou op ontoelaatbare wijze de avond- en weekendrust van vele omwonenden in Gooreind, Wuustwezel en Brecht verstoren door geluidsoverlast dit in tegenstelling tot de militaire oefeningen die meestal plaatsvinden op weekdagen tijdens de arbeidsuren. Bovendien is het Groot Schietveld één van de grootste natuurrijke gebieden in heel Vlaanderen: zeldzaam heidegebied dat toevluchtsoord is voor tal van bedreigde dieren en planten en door Europa beschermd wordt als Vogel- en Habitatrichtlijngebied.”

Het openbaar onderzoek, aangevraagd door Luc Michielssen en Miranda Lambrecht, loopt nog tot en met 11 maart.