Na 7 jaar eindelijk weer Roefeldag (met KetnetBand) 12 april 2018

Na een afwezigheid van7 jaar wordt de Roefeldag dit jaar weer georganiseerd in Brecht. De organisatie pakt meteen uit met een optreden van de KetnetBand.





"Na die jaren zonder Roefeldag begon het bij de leden van de jeugdraad toch te kriebelen om deze legendarische namiddag opnieuw leven in te blazen", vertelt voorzitter Nick Aernouts. "We zijn er met een geëngageerde ploeg ingevlogen en beloven er op 19 mei een onvergetelijke dag van te maken. Inschrijven kan via de website van de gemeente Brecht. We hebben nu al meer dan 200 inschrijvingen. Het is dus nu al een succes want bij de laatste editie van de Roefeldag waren er maar 112 deelnemers."





De organisatie is nog wel op zoek naar vrijwilligers. "We verwachten veel kinderen en zijn dus ook naar veel vrijwilligers op zoek," zegt Jasper Tengrootenhuysen, "We hopen op meer dan 70 vrijwilligers. Iedereen die ouder dan 16 jaar is kan mee komen helpen."





De Roefeldag is er voor iedereen uit heel Brecht.





"Daarom zullen we voor kinderen uit Sint-lenaarts en Sint-Job-In-'t-Goor bussen inleggen naar het gemeentepark. Deze vertrekken vanop de parking aan de voetbal in Sint-Lenaarts en het Max Wildiersplein te Sint-Job", laat Roeland Ruelens weten, die vanuit Sint-Job het initiatief ondersteunt. "Voor alle deelnemers voorzien we ook een souvenir." (VTT)