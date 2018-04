Modelvliegtuigjes droppen veertig kilo chocolade eitjes 03 april 2018

02u41 0

In heel Vlaanderen was de paashaas erg actief om overal chocolade eieren rond te brengen maar niet bij Modelluchtvaartclub De Condors in Brecht. Daar dropten een tiental modelvliegtuigen zo'n veertig kilo eitjes. Het was de zesde editie van het evenement. Heel wat kinderen kwamen er op af en dat was niet alleen voor de chocolade. "We organiseren dit ook om kinderen kennis te laten maken met de modelluchtvaart. Nu zijn ze nog te jong om zelf te vliegen maar misschien wakkert dit wel hun interesse aan", vertelt voorzitter Richard Pauwels. Eens de vliegtuigen hun eitjes gedropt hadden en ze veilig geland waren, was het de beurt aan de kinderen om hun zoektocht te starten. Tussendoor was er ook ruimte voor het knuffelvliegen. Kinderen konden hun favoriete knuffel meebrengen om die te laten plaatsnemen in een vliegtuig. "De knuffels mochten meevliegen en ervaren zo hun luchtdoop. Nadien kregen ze dan ook een diploma en konden de kinderen met hun knuffel en het vliegtuig op de foto. Vorig jaar hadden we een zestigtal inschrijvingen hiervoor. Dit jaar is dat aantal verdubbeld. We kunnen dus zeker spreken van een succes", aldus Richard. Vorig jaar had de club wat last van de hevige wind maar dit jaar zorgde een stralende zon voor een onbezonnen vlucht. "We streven ernaar om dit evenement elk jaar te organiseren, dus we gaan sowieso voor een zevende editie volgend jaar."





(ADA)