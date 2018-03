Militair dronken achter stuur 03 maart 2018

Een militair die na een nachtje stappen, dronken in zijn voertuig werd tegengehouden was het niet eens met zijn bestraffing. De 30-jarige man had er net een lange shift opzitten en besloot om een benefiet bij te wonen in Sint-Job. Omdat hij om 2 uur 's nachts goed besefte dat hij te veel gedronken had, besliste hij om in zijn wagen te slapen. Twee uur later, en half bevroren, voelde de militair zich fit genoeg om naar huis te rijden. Bij een controle in Antwerpen liep hij alsnog tegen de lamp met een hoge intoxicatie. "Het is al de tweede keer dus ik ga toch de medische en psychologische proeven opleggen," besloot de politierechter maar daar was de man het dus niet mee eens. "Hij mag wel zwaar bewapend in het stad patrouilleren maar nu zou hij hiervoor een psychologische test moeten afleggen, dat klopt toch niet," verdedigde zijn advocate.





Daar was de rechter het niet mee eens, ondanks zijn militaire fitheid stuurt de politierechter hem dus wel naar een medisch en psychologisch onderzoek, er komt ook een rijverbod van 15 dagen en een boete van 900 euro bij. (NBA)