Met 2,3 promille achter stuur: "Mijn kleinkind had pony gekregen" 05 mei 2018

02u45 0

"Mijn kleinkind had een nieuwe pony gekregen en vroeg aan de telefoon of ik wou komen kijken." Met dat excuus kroop de 69-jarige J.D. vorige zomer achter het stuur met 2,3 promille alcohol in zijn bloed. In Brecht liep hij tegen de lamp bij een politiecontrole. "De paardensport zit in het bloed van deze familie", stelde de advocaat van de verdediging gisteren op de Antwerpse politierechtbank. "Het ging echt om een speciaal en onvoorzien moment. Mijn cliënt had al wat wijn op en nam de verkeerde beslissing om toch de wagen in te springen." J.D. gaf gisteren toe aan de rechter dat hij op dat moment heel wat wijn had gedronken terwijl hij tegen de verbalist had gezegd dat het maar om één glas ging. "Gezien zijn schuldinzicht en blanco strafregister spreek ik een geldboete uit van 1.600 euro waarvan de helft met uitstel", klonk het vonnis. "De vijftien dagen rijverbod die onmiddellijk inging na de inbreuk, volstaat." (BSB)