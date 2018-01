Match van de laatste kans voor Sint-Lenaarts en Stephan Van de Brul 02u34 0

Tweede amateurklasse B

Met de komst van Tienen, dat slechts één schamel puntje sprokkelde uit zijn laatste tien matchen, krijgen Stephan Van de Brul en co. morgenavond een uitgelezen kans om de kater van vorige week in Wijgmaal door te spoelen.





"Voor ons is het erop of eronder", weet de aanvoerder van Sint-Lenaarts. "Tienen zit niet alleen in hetzelfde schuitje dan wij, we hebben ook gewoon heel dringend punten nodig. Als we dit weekend bijvoorbeeld niet winnen, is het zo goed als gedaan."





Van de Brul komt ook nog een keer terug op de 5-0-pandoering van afgelopen zondag. "Enerzijds moet je proberen dat zo snel mogelijk te vergeten, maar anderzijds mag je er ook niet blind voor zijn. Daarvoor was onze tweede helft veel te slecht. Bovendien is het niet de eerste keer dat we zo gemakkelijk de kopjes laten hangen. Dat moet er dus uit. Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan, want de druk weegt duidelijk op onze jonge groep. We beschikken gewoon over te weinig ervaring om daar mee om te gaan." (KGS)