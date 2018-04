Ludwig Anthonissen (42) wordt lijsttrekker Open Vld 11 april 2018

Ludwig Anthonissen (42) wordt de lijsttrekker voor Open Vld in Brecht tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Peter Schrijvers zal lijstduwer worden.





Ludwig zetelde de voorbije zes jaar al als gemeenteraadslid. Huidig schepen Peter Schrijvers zet dus een stapje terug.





"In het leven moeten er af en toe keuzes gemaakt worden. Na twee termijnen schepen van Openbare Werken te zijn geweest, krijgt Peter de kans om bij zijn werkgever BASF Business Services zijn carrière verder uit te bouwen. Voor Peter zou dit niet te combineren zijn met het voluit gaan voor het lijsttrekkersschap of een schepenambt. Toch ben ik enorm blij dat hij onze lijst wil duwen en nog voluit gaat voor een mandaat als gemeenteraadslid om onze fractie te vertegenwoordigen", aldus Ludwig Anthonissen.





Op 22 april maakt Open Vld nog meer namen bekend. (VTT)