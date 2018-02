Luc Aerts doet opnieuw gooi naar burgemeesterssjerp 20 februari 2018

02u48 0 Brecht CD&V en CDB dragen burgemeester Luc Aerts (58) unaniem voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober.

"En als ik het vertrouwen van de kiezer krijg, zal ik me weer tweehonderd procent inzetten als burgemeester", zegt Aerts. "De uitdagingen zijn er zeker nog. Zo moeten we in de volgende legislatuur in Sint-Job-in-'t-Goor werken aan het dossier rond de vernieuwing en de uitbreiding van het Goorhof en de uitwerking op het terrein van de afspraken rond riolering in De Vijvers en Nieuw Rommersheide. In Overbroek en in Sint-Lenaarts zouden er assistentiewoningen moeten komen. Daarnaast moet er in Sint-Lenaarts werk gemaakt worden van een aantal rioleringsdossiers aan het Heihoefke, de Kloosterstraat en de Kerkstraat. In Brecht moet er werk gemaakt worden van de uitbreiding en de renovatie van ons te kleine gemeentehuis en herinrichting van de Lessiusstraat, de Biest en de Gasthuisstraat." (VTT)