Loïc Molla wil stunten als ‘Ninja Warrior’ in Frans televisieprogramma met extreme proeven Toon Verheijen

29 januari 2019

18u15 0 Brecht Loïc Molla doet volgende maand een gooi naar de titel van ‘Ninja Warrior’ in Frankrijk. De van Franse origine acteur/acrobaat/circusartiest is geselecteerd voor het extreem zware televisieprogramma op de Franse zender TF1 waarin de kandidaten loodzware obstakels moeten overwinnen. Het is al het vierde seizoen. Nooit haalde iemand het einde. “Ik wil de eerste worden. Ik ga ervoor.”

Loïc Molla is afkomstig uit Antibes bij Cannes, maar kwam bijna vijftien jaar geleden in Sint-Job-in-‘t-Goor terecht. Hij deed onder meer stunts voor Batman, speelde ooit mee in de films van de gekende Franse regisseur/producent Luc Besson en was zelfs drie jaar verbonden aan Cirque de Soleil in Las Vegas. Tegenwoordig heeft hij samen met zijn Mongoolse vrouw – ooit verbonden aan het Russisch Staatscircus – en twee dochters een eigen circus. “Een kleintje maar hoor, maar we trekken er graag de streek mee rond en de reacties zijn toch altijd positief. Bij ons ook geen dieren of wat dan ook.” En waarom Sint-Job-in-’t-Goor ooit gekozen als woonplaats? “België is het centrum van Europa en Sint-Job leek ons ideaal. De kinderen gaan in Brasschaat naar school.”

Ninja

Loïc is geen spierbundel, maar de kracht en lenigheid die er in zijn lichaam schuilgaan zijn toch indrukwekkend. Wanneer we hem lachend zeggen dat wij toch niet zo lenig zijn, knipoogt hij. “Iedereen heeft zijn talenten”, grapt Loïc. “Tegenwoordig is het wel slapen, eten, trainen, slapen, eten, trainen. Ik wil klaar zijn voor de Ninja Warrior. Waarom ik er aan mee wil doen? De uitdaging vooral.” Ninja Warrior France is een spin-off van de Amerikaanse versie. “Die Amerikaanse versie, daar zou ik nooit aan beginnen. Die is echt te zwaar, maar de uitdaging in Frankrijk wil ik toch aangaan. Die lijkt me haalbaar ook is er tijdens de vorige uitzendingen nog nooit iemand die het einde heeft gehaald. De obstakels die we moeten overwinnen zijn nogal spectaculair en zwaar blijkbaar. Maar ik wil het echt winnen. Dan zou ik mezelf toch een beetje held voelen (lacht).”

Martial Arts

Loïc laat ons wat van zijn atletisch vermogen zien in park De Mik. Hij lijkt er klaar voor te zijn. Het zou naar eigen zeggen toch een bekroning zijn. “Tussen mijn 4 en 14 jaar was ik voetballer bij Cannes”, vertelt Loïc. “Het was de bedoeling dat ik zou doorstoten naar de profs, maar ik besloot ermee te stoppen en wilde een individuele sport gaan doen. Dat is Martial Arts geworden. Iets waarmee ik toch ook enkele Europese en Franse titels mee wist te halen. Voor mij is het echter echt geen sport. Ik doe het vooral voor mijn geest. Het enige gevecht dat je soms echt voert is dat met je eigen geest.”

Loïc vertrekt op 26 maart naar zijn geboortestreek waar de opnames plaatsvinden. Het programma wordt in augustus uitgezonden. Wie hem wil sponsoren, kan altijd mailen naar loicmolla@hotmail.com.