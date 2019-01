Liefde is... eet eens een skrei Visspecialist Alfa Fish ziet verkoop van kabeljauwsoort verdubbelen Toon Verheijen

09 januari 2019

22u20 0 Brecht Het nieuwe jaar is aangebroken en dat betekent voor vishandelaars ook de moment dat de skrei zich weer aanbiedt. De speciale – en volgens kenners lekkerste – kabeljauwsoort kan sinds enkele dagen weer op uw bord belanden. Visgroothandel Alfa Fish uit Sint-Lenaarts verzet wekelijks zo’n vijfduizend kilogram.

De skrei zwemt al decennia in de Atlantische Oceaan, maar eigenlijk is de vissoort culinair pas de laatst tien jaar aan een opmars bezig. Vooral de laatste twee jaar is zijn populariteit enorm. “In onze winkel verkopen we wekelijks toch zo’n vierhonderd kilogram”, vertelt Steven Timmermans van Alfa Fish. “Kijken we naar de groothandel dan zal het wekelijks toch al snel om zo’n vijfduizend kilogram (vijf ton) gaan. Dat is zeker een verdubbeling ten opzichte van twee jaar geleden. DE skrei wint inderdaad enorm aan populariteit. Aan mosselen kan hij natuurlijk niet tippen, maar onder de echte vissen is het een absolute topper.”

Noorse fjorden

De skrei is een kabeljauwsoort, maar eentje met een verhaal. Skrei, wat in het Noors zwerver betekent, leeft in de Barantszee en trekt in het najaar naar de Lofoten (Atlantische Oceaan). Dat is een eilandengroep in Noorwegen en goed voor een trip van 800 kilometer. Hij gaat er naartoe om te paren. Het water is er warmer en rijker aan voedsel. Alleen de kabeljauw die daar gevangen wordt, mag zich skrei noemen. Die is ook rijker en voller van smaak. Het vlees is ook steviger. “Skrei is eigenlijk echt een kwaliteitsmerk”, vertelt Steven. “Hij wordt ook nog echt met de lijn gevangen en niet met grote netten. Hij wordt meestal vanaf begin januari gevangen tot maart of hoogstens midden april. Hij krijgt ook de naam liefdesvis mee omdat hij de laatste tijd ook enorm populair is in de horeca rond Valentijn. Elke vis krijgt ook zijn eigen QR-code die mensen kunnen inscannen om zo te zien waar, hoe en wanneer hij gevangen is. Voor de horeca maakt dat het ook wat speciaal: ze kunnen er een verhaal bij vertellen.”

Nog een weetje: er zijn strenge regels rond het vangen van de skrei. Vissers moeten een speciale vergunning hebben en moeten zich aan een quotum houden. De vangst wordt ook strikt in de gaten gehouden. De vissers wachten ook tot de skrei opduikt en gaan er niet actief naar op zoek. Na 18 uur ’s avonds en voor 6 uur ’s morgens mogen ze ook niet gevangen worden.

Prijs

Exclusief is misschien net het verkeerde woord, maar de skrei is toch iets specialer dan zijn andere kabeljauwvrienden. “Zeker in het begin is de aanvoer beperkter en is de skrei toch gemiddeld zo’n dertig procent duurder”, vertelt Steven. “In de winkel zal de skrei 30 euro per kilogram kosten voor de filet en 35 tot 40 euro voor de haas. Voor gewone kabeljauw is dat inderdaad iets minder. Maar naarmate het seizoen vordert, daalt ook de prijs. Maar toch hebben we nu al een immense vraag. Vooral de komende weken zal de vraag alleen maar toenemen.”

Een skrei varieert enorm in gewicht. Je hebt er al tussen de twee vier kilogram, maar ideaal is een gewicht tussen 5 en 9 kilogram. Er zijn ook stevige exemplaren van twaalf kilogram te vinden. “De ideale manier om hem klaar te maken ? Gebakken in de pan, een lekker seizoensgroentje erbij en een gekookt patatje. Heerlijk.”