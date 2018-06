Leerlingen Sint-Michielsschoool samen met rusthuisbewoners naar Bokrijk 15 juni 2018

De leerlingen van het derde en vierde leerjaar van de Sint-Michielschool uit Brecht zijn op schoolreis geweest naar Bokrijk. Het was echter niet zomaar een schoolreisje.





"Wij werken al een heel schooljaar met de bewoners van het rusthuis De Kleine Kasteeltjes", zegt Debby Wuyts van de school. "Nu gingen zij mee op uitstap. Onze leerlingen zorgden voor de begeleiding. Op dinsdag hadden ze eerst rolstoelinitiatie gekregen. Zo wisten ze goed hoe ze met de roelstoelen moesten omgaan." Elk leerjaar zorgde om beurten voor de mensen. De kinderen reden met de mensen rond, hielpen hen bij het drinken, kochten met hen snoep in het oude snoepwinkeltje en speelden oude spelletjes in de spelenschuur.





(VTT)