Leerlingen Sint-Michiels in fluo de straat op Toon Verheijen

19 december 2018

16u22 0

De leerlingen van de Sint-Michielsschool/Klavertje 3 doen er alles aan om niet onopgemerkt in het straatbeeld te verschijnen zeker als ze naar school gaan of ‘s avonds weer naar huis wandelen of fietsen. “Verkeersveiligheid willen we hoog in het vaandel dragen”, vertelt directeur Wim Mertens. “Ook in Overbroek waar er vele ouders de dorpskern als sluipweg gebruiken. Daarom hebben we woensdag een fluo/flitswandeling gehouden met de drie groepen van Klavertje 3. We hebben fluo en lichtjes meegenomen om zeker goed op te vallen. Ook ouders en grootouders mochten aansluiten bij onze wandeling.”