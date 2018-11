Leerlingen planten vredesboom op erekerkhof Toon Verheijen

06 november 2018

18u31 1 Brecht De leerlingen van het zesde leerjaar van zowel basisschool De Sleutelbloem als de Sint-Michielsschool hebben samen met leden van de Nationale Strijdersbond (NSB) en burgemeester Luc Aerts (CD&V) een vredesboom geplant.

Elk graf van een oud-strijder op het kerkhof van Brecht Centrum kreeg van een van de leerlingen een rode roos. “We zijn enorm blij dat de gemeente dat samen met deze jonge leerlingen heeft willen doen”, vertelt Jef Laps van de NSB. “Het is belangrijk dat onze oud-strijders nog altijd het respect krijgen dat ze verdienen, ze zijn ten slotte voor ons gestorven tijdens WOI of WOII. Hopelijk wordt deze winterlinde niet alleen een symbool voor vrede, maar ook voor vrijheid.” Burgemeester Luc Aerts (CD&V) verklaarde ook waarom er voor een winterlinde gekozen werd. “Deze soort wordt heel oud en heeft een hoog herstellingsvermogen. Met deze keuze leggen we ook een symbolische link naar het belang van de natuur in tijden van oorlog, hoe die natuur zelf de oorlog overleeft en zelfs nieuwe kansen biedt.”

Nu zondag 11 november is er ook nog een plechtigheid in Sint-Job. De misviering start om 10 uur en wordt gevolgd door een optocht naar het monument voor een herdenkingsplechtigheid.