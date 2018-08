Kouwaaipad weer open voor wandelaars 09 augustus 2018

De voetweg Kouwaaipad is opnieuw opengesteld voor wandelaars. De trage weg loopt door landbouwgebied en vormt de verbinding tussen de Huybergsebaan met de Achterstehoevestraat. De gemeente en de eigenaars van de gronden waren al een tijdje gesprekken aan het voeren rond het al dan niet openstellen van de trage weg met het oog op de veiligheid van de gebruikers van het pad. Maar plots sloten de eigenaars het pad af. "Het gemeentebestuur heeft hier sterk tegen geprotesteerd en is terug in gesprek gegaan met het landbouwbedrijf", zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). "Het pad werd dan ook terug opengesteld en is weer toegankelijk voor voetgangers, fietsers, ruiters en menners en werd opnieuw ingezaaid. We vragen om bij gebruik van deze trage weg extra aandacht te hebben voor de veiligheid. Hou er rekening mee dat er landbouwvoertuigen actief zijn en blijf op het pad. De gemeente gaat met de landbouwers op zoek naar een definitieve oplossing." (VTT)