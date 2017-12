Knallpartie hoopt op vaste locatie aan Energielaan 02u34 0 Foto Laenen Stijn, Jorn, Jens en Steven organiseren de 'Knallpartie' in een loods aan de Energielaan. Brecht Vier jonge gasten die een drietal jaren geleden de vzw Carouse oprichtten om allerlei evenementen te organiseren, strijken dit jaar op 31 december weer neer in een loods aan de Energielaan voor hun Knallpartie. Ze denken nu ook nog aan een zomerevenement.

De vzw Carouse werd opgericht door vier ex-Chiroleiders in 2015. Hun eerste evenement was een fuif van oud op nieuw in 2015-2016. Er kwamen toen een tweehonderdtal feestvierders opdagen. Nu zullen het er ruim vierhonderd zijn. "Het idee hierachter was dat jongeren uit Brecht moeten uitwijken naar andere gemeenten om het nieuwe jaar in te zetten en dat wij hierin verandering wilden brengen", vertelt Stijn Pauwels. "Met vierhonderd fuifgangers zijn we al heel tevreden want Brecht is niet de gemakkelijkste gemeente om te mobiliseren (lacht). We zitten nu in een nieuwe loods van Riba aan de Energielaan. We hopen dat we er nu onze vaste stek van kunnen maken want de volgende jaren willen we toch nog zeker blijven doorgaan."





Met Pasen Kermis organiseert de bende ook al een groter evenement ter hoogte van café De Kroon. Dat gaan ze ook blijven organiseren. "We zijn nu ook aan het brainstormen om iets in de zomer te doen, maar we moeten het ook nog kunnen blijven bolwerken, want het blijft een hobby." (VTT)