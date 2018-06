Kleuters vormen erehaag voor 'juf Oma' MARIE-JEANNE AGTEN (61) VAN MARIA MIDDELARES OP PENSIOEN TOON VERHEIJEN

29 juni 2018

02u38 0 Brecht Een emotionele dag gisteren voor de 61-jarige Marie-Jeanne Agten. De honderden leerlingen en kleuters van VBS Maria Middelares ontvingen haar met een erehaag en gezang omdat de kinderverzorgster vanaf vandaag op pensioen gaat. 'Juf Oma' had moeite om haar tranen te bedwingen. "Ik ga ze zó hard missen hé!"

De leerlingen van zowel de wijkschool in de Platanendreef als de hoofdschool aan de Hogebaan moesten de afgelopen dagen héél hard hun best doen om iets geheim te houden. De school had immers een meer dan verdiend afscheid gepland voor Marie-Jeanne Agten. Na 17 jaar dienst als kinderverzorgster op school, gaat ze vanaf dit weekend genieten van haar pensioen. Op de twee vestigingen werd ze op veel gejuich ontvangen en maakte ze met alle klasjes nog een ritje op de huifkar.





"Juf, juf, juf!" Drie kleine kleuters vliegen Marie-Jeanne om de benen. Ze geven een klein zakje snoepjes af met een papiertje erin met daarop een mooie boodschap voor 'juf Oma' zoals ze ook wel eens door de kinderen genoemd werd. De kleutertjes krijgen allemaal een kus en een dikke knuffel. "Ik ben een beetje overdonderd", lacht Marie-Jeanne. "Ik had écht niets in de gaten. Misschien een beetje te naïef (lacht). Een beetje een dubbel gevoel. Zo blij en vereerd met deze ontvangst, maar anderzijds weet ik nu al: ik ga dat hier allemaal zó hard missen... Maar ik ga ook kunnen genieten hoor. Het is mooi geweest. Ik werk al sinds mijn achttien. Mijn man is al vier jaar op pensioen. Nu gaan we samen wat meer doen. Terrasje doen, glaasje drinken, hapje eten, met de mobilhome op reis... We zullen ons niet vervelen."





Ook voor de leerkrachten zal het een hele aanpassing zijn. "Ons Marie-Jeanne was echt een zotte doos", klinkt het bij enkele leerkrachten. "Niets was te veel gevraagd. De kinderen kwamen bij haar echt op de eerste plaats. Ze lachte altijd. Ze wist als geen ander de sfeer erin te brengen. De laatste jaren zagen we wel dat ze wat sukkelde met de gezondheid en dat ze pijn had, maar nog bleef ze gaan."





Vreemd geluid

Kleuterjuf Els moet lachen. "Ik weet nog hoe ze 's avonds een berichtje stuurde. Of ik geen vreemd geluid had gehoord in de klas waar ik héél ambetant van was geworden. Bleek dat ze een speelgoedstofzuigertje dat een constant vreemd geluid maakte, zonder mijn weten in de kast in mijn klas had verstopt. Af en toe moesten we als juffen ook wel lachen als ze het even druk had: dan kon het zijn dat er tijdens het verversen van de pampers wel eens kleertjes verwisseld werden (lacht). Ons oma... We gaan ze missen."