Kleuters van De Brug houden vriendschapsfeest op het gemeentehuis (video) Toon Verheijen

15 maart 2019

De kleuters van basisschool De Brug moesten zich vrijdag piekfijn uitdossen, want voor de 55 deugnieten stond er een plechtigheid op het gemeentehuis op het programma. “We hebben het dit jaar een beetje anders aangepakt”, vertelt Stefanie Lindner van De Brug. “Onze kleuters trouwden niet meer in het thema Valentijn. We noemen het dit jaar ook een vriendschapsfeest. We hebben in onze school gewerkt rond het thema onze gemeente en wie er de ‘baas’ is en dat is natuurlijk de burgemeester. We brachten dan ook een bezoek aan het gemeentehuis waar hij zal vertellen welke taken hij allemaal volbrengt.” En dat zijn er veel. “Eén van de leukste taken zijn toch wel de huwelijken”, vertelt burgemeester Sven Deckers (N-VA). “Dus ik ben blij dat al die kleutertjes hier vandaag elkaar eeuwige vriendschap willen beloven.”